توقُع اعلان نتائج تكميلية التوجيهي 10 شباط المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن عمليات تصحيح امتحانات تكميلية التوجيهي مستمرة وتسير بدقة عالية.



وأضاف المساعفة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن عمليات التصحيح والمراجعة ومطابقة الاوراق تستغرق شهر بعد موعد اخر اختبار تكميلي والذي انتهى في 15 تشرين الثاني الحالي.



وتوقع أن يتم إعلان نتائج تكميلية التوجيهي العام الحالي في النصف الأول من شهر شباط القادم، قائلاً إنه الموعد اقرب بأن يكون حول 10 شباط.



وبشأن النظام الجديد للتوجيهي، لفت أن طلبة الفرع الأكاديمي سيقدمون التوجيهي على عامين بحيث سيتم تقديم المواد المشتركة (العربي، الإنجليزي، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) خلال الصف الأول ثانوي أما في السنة الثانية يتقدم الطالب لمواد التخصص بحسب الحزمة التي يختارها.



وأضاف أن طلبة الصف العاشر الحاليين بالفرع الأكاديمي سيتقدمون العام القادم لبرنامج التوجيهي الجديد على سنتين.



وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أكد في تصريحات سابقة على أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة ابتداءً من العام القادم 2023.