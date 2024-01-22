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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 9.2 مليون مسافر عام 2023

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي -ولأوّل مرّة في تاريخه- قد استقبل 9,201,269 مسافرًا عام 2023؛ مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 17.4% مقارنة بإحصائيات عام 2022. وخلال الفترة ذاتها، تعامل مطار الملكة علياء الدولي مع حركة طائرات بلغت 77,696 حركة، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 67,366 طنًا، مما يشكّل زيادة عن العام الماضي بنسبة 13.7% و9.9% على التوالي.
وخلال شهر كانون الأول، كان مطار الملكة علياء الدولي قد استقبل 643,048 مسافرًا، وتعامل مع 5,582 حركة طائرات، مما شكّل انخفاضًا نسبته 2.6% و1.5% على التوالي مقارنةً بعام 2022، كما تعامل مع 6,434 طنًا من الشحن الجوي، مما شكّل زيادة بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2022.
تعود الإحصائيات السنوية الإيجابية بشكلٍ كبير للتعاون الوثيق بين "مجموعة المطار الدولي" وشريكيْه الاستراتيجييْن -وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية- بقصد توسيع شبكتيْها لشركات الطيران والوُجهات، والترويج للمعالم السياحية المحلية، وتعزيز ربط المملكة بالمُدن الرئيسية حول العالم. وخلال عام 2023، استحدثت شركات طيران محلية وإقليمية ودولية 11 مسارًا جويًا جديدًا ومُحدّثًا عبر مطار الملكة علياء الدولي، مما يرفع العدد الإجمالي للوُجهات المجدولة إلى 81 (أعلى من عام 2022 بنسبة 6.6%). إلى جانب ذلك، تأسست شراكات مع شركات طيران جديدة، مما جعل إجمالي شركات طيران المسافرين والشحن الجوي عبر مطار الملكة علياء الدولي يصل إلى 44 خلال عام 2023.
وحول ذلك، علّق نيكولا دفيليير؛ الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "رُغم تحقيق إنجازٍ تاريخي من حيث حركة المسافرين، أثّرت المُستجدات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2023 على إحصائياتنا بلا شك. وبينما ندخل عامًا جديدًا، نُجدّد التزامنا بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية بعملنا من أجل إتاحة المزيد من خيارات السفر لمسافرينا عبر تعزيز توسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات وتنويعهما، إلى جانب توفير تجربة مطار استثنائية تتبنى قيم الضيافة الأردنية الشهيرة، وتتمع بجودة عالية، ويشعر خلالها المسافرون كأنّهم في بيوتهم في كلٍ من مراحلها. ونودّ أيضًا أن نُعرِب عن خالص امتناننا للحكومة الأردنية والجهات الرسمية وشركائنا؛ فلولا دعمهم الراسخ، لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق خلال رحلتنا لتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".




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