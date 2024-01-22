شاهد : سائق يتسبب بحادث مروري في قطر والسلطات تتحرك

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ضبط سائق مركبة قادها بتهور ورعونة، مما تسبب في حادث مروري مع مركبة أخرى وهرب من موقع الحادث، مؤكدة إحالته إلى الجهات العدلية المختصة، وصدور حكم قضائي بمصادرة المركبة عما نُسب إليه من اتهام.



وقالت وزارة الداخلية القطرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، في وقت متأخر مساء الأحد: "تمكنت الجهات المختصة من ضبط سائق مركبة إثر قيادته برعونة وتهور وتسببه في حادث مروري مع مركبة أخرى، وقيامه بالهروب من موقع الحادث".

وأضافت الوزارة في منشورها أنه "تمت إحالته للجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما صدر ضده حكم قضائي بمصادرة المركبة عما نُسب إليه من اتهام".

ونشرت الوزارة مقطع فيديو للحادث أرفقته بمنشورها، وأوضحت فيه أن "قائد المركبة قام بالتحفيص والتلاعب مما تسبب في خطورة على الشارع العام".



وحذرت الوزارة في مقطع الفيديو من "أن قانون المرور يحظر قيادة مركبات برعونة، والتسبب في حادث أو الهروب أو محاولة الهروب من موقع الحادث، وفي حال ارتكاب أي من تلك الأفعال، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال قطري (حوالي 2746 دولارا)، ولا تزيد عن 50 ألف ريال (13733 دولارا)، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وقال منشور الداخلية القطرية: "وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في البلاد".



