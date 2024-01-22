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برغر بالجراد.. وجبة تثير الجدل في السعودية - فيديو

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت وجبة طعام برغر الجراد في السعودية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 50 ريالاً.

"وينتشر بيع برغر الجراد" مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة و القصيم.


ويتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة. بعدها تؤخذ الحشرات لتُخلط مع البصل والفلفل، ثم تُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب .

لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.


وأثارت الوجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قرفهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، بينما أثنى آخرون عليه مؤكدين أنه لذيذ جداً.

روسيا اليوم


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