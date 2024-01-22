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الأمن الروسي يحبط اعتداءً إرهابيا على موقع عسكري

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقل الأمن الفدرالي الروسي مشبوها في إقليم ألطاي شرقي البلاد بالجرم المشهود، حاول تنفيذ اعتداء إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.


وجاء في بيان الأمن الروسي: "المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع".
وتبين أن الموقوف تم اعتقاله في نوفمبر 2023، وأجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا.


وأبدى خلال المحادثة استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.

RT

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