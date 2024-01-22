راتب وتذكرة سفر .. منح دراسية في اسبانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت جامعة آل البيت عن توفر فرص منح دراسية اسبانية لمرحلة الماجستير للذكور والإناث في جامعة بلد الوليد بمختلف التخصصات المعرفية للعام الدراسي 2024/2025.
واضافت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك " أن المنحة تتضمن نسبة 80% من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى تذكرة سفر تغطي رحلة الذهاب لبداية الدراسة وتذكرة العودة عند انتهاء الدراسة بقيمة لا تتجاوز 1200 يورو، وتأمين صحي، وراتب شهري قدره 750 يورو لمدة 9 شهور.
يتعين على المتقدم للبعثة إنشاء حساب في موقع المنحة المرفق أدناه، ثم رفع الوثائق المطلوبة قبل 28 شباط لعام 2024. يجب أن تكون الوثائق باللغة الإنجليزية، ولا تُقبل الوثائق باللغة العربية.
الموقع الخاص بالمنحة : انقر هنا .
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