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راتب وتذكرة سفر .. منح دراسية في اسبانيا

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة آل البيت عن توفر فرص منح دراسية اسبانية لمرحلة الماجستير للذكور والإناث في جامعة بلد الوليد بمختلف التخصصات المعرفية للعام الدراسي 2024/2025.
واضافت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك " أن المنحة تتضمن نسبة 80% من الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى تذكرة سفر تغطي رحلة الذهاب لبداية الدراسة وتذكرة العودة عند انتهاء الدراسة بقيمة لا تتجاوز 1200 يورو، وتأمين صحي، وراتب شهري قدره 750 يورو لمدة 9 شهور.
يتعين على المتقدم للبعثة إنشاء حساب في موقع المنحة المرفق أدناه، ثم رفع الوثائق المطلوبة قبل 28 شباط لعام 2024. يجب أن تكون الوثائق باللغة الإنجليزية، ولا تُقبل الوثائق باللغة العربية.
الموقع الخاص بالمنحة : انقر هنا .




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