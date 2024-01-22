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شاهد لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدماً.. أمام موظفيه في الهند

1/22/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثقت كاميرا مشاهد مروّعة للحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا ويلقى حتفه خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.

وفي التفاصيل، سقط سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، أثناء ظهوره على خشبة المسرح بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله.
ووقع الحادث في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند يوم الخميس خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان "Vistex Asia'.
وأظهر مقطع فيديو رئيس الشركة داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا، وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح. ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض. وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه، بينما ذكرت صحيفة "صن" أن الرجل الآخر في حالة خطيرة.

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