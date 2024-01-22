صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون

صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون
التاريخ
1/22/2024 3:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعطت صورة جديدة للثقب الأسود M87 لمحة عن أحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضا في الكون، وتعدّ أول دليل مستقل على وجود الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة Messier 87.
لبنان 24
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