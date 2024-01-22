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صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون

1/22/2024 3:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعطت صورة جديدة للثقب الأسود M87 لمحة عن أحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضا في الكون، وتعدّ أول دليل مستقل على وجود الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة Messier 87.




لبنان 24

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