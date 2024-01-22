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تركي يطعن والده حتى الموت ويبلغ الشرطة 'ربما مات أبي'

1/22/2024 3:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في واقعة غريبة، حدث شجار في مدينة إزمير التركية الساحلية قبل ساعات بين رجل تركي ونجله، اُستخدِمت فيه أسلحة بيضاء، حيث قتل والده بعدة طعنات.

وقالت الشرطة التركية في بيان إن الشجار بين الرجل التركي جيهان إينان ونجله بورا، وقع عند حوالي الساعة التاسعة داخل شقة تقع في شارع 3080 بمنطقة بوزياكا، ويبلغ الرجل التركي 46 عاماً من العمر في حين أن نجله يبلغ 20 عاماً.

وأضافت الشرطة التركية أن بورا، نجل الرجل التركي طعن والده بالسكّين عدّة مرات بسبب مشاداتٍ كلامية لأسبابٍ متعددة ومن ثم اتصل بفرق الطوارئ وشرح لهم ماذا جرى داخل البيت بعدما كشف عن عنوانه لفرق الطوارئ وقال لهم حرفياً: "ربّما مات" قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.


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