سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران

سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران
التاريخ
1/22/2024 3:09:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي انفجار ضخم سُمع في بلدة صناعية بإقليم سمنان يوم الاثنين.
ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار. ويجري إرسال فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.
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