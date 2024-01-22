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سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران

1/22/2024 3:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي انفجار ضخم سُمع في بلدة صناعية بإقليم سمنان يوم الاثنين.
ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار. ويجري إرسال فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.




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