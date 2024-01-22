محرز يرد على منتقديه بعد أدائه بكأس أفريقيا..

MENAFN - Amman Net) خرج الجزائري رياض محرز نجم فريق الأهلي السعودي عن صمته ليرد على الانتقادات التي طالته، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به خلال مباراتي المنتخب في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

وطالب محللون وإعلاميون رياضيون بإحالة قائد منتخب "محاربي الصحراء" لمقاعد البدلاء، وفسح المجال أمام لاعبين آخرين لتقديم الإضافة للفريق الذي يعاني في البطولة.

وبرر محرز المستوى الذي ظهر به خلال مباراتي أنغولا وبوركينا فاسو إلى الرقابة اللصيقة التي تعرض لها طيلة الوقت.

وغابت بصمة محرز ولمساته الإبداعية في المباراة الأولى أمام أنغولا التي انتهت بالتعادل 1-1، وفشل في إحداث الفارق الذي اعتاد عليه الجمهور.

وفي المباراة الثانية ضد بوركينا فاسو التي انتهت أيضا بالتعادل 2-2، اضطرّ المدرب جمال بلماضي إلى استبداله في الشوط الثاني بعد تكرار فشله في تقديم الدعم للفريق.

وقال محرز في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" القطرية "لا نستمع للذين يجلسون خلف الحواسيب أو هواتفهم وينتظرون دائما فوزنا بثلاثية نظيفة".

وأضاف "نحن نعمل ونركز على أرضية الميدان، ولا يساعدنا أحد، بالطبع هناك مساندة جماهيرنا وعائلاتنا ونعمل من أجل إسعادهم".

وتابع محرز "أحاول التحرك وتقديم الأحسن رغم الرقابة اللصيقة المفروضة علي في المباريات".

وعن مباراة بوركينا فاسو، علق محرز بالقول "قدمنا أداء (جيدا) في المستوى، لم يشكل المنافس خطورة كبيرة علينا ولم يقدم الكثير، لقد سجل الهدف الأول الذي جاء عكس مجريات اللعب، أعتقد أننا كنا متماسكين ونسير على الطريق الصحيح".

ودافع بلماضي عن لاعبه في المؤتمر الصحافي بعد لقاء بوركينا فاسو قائلا "لا أحب فكرة انتقاد محرز تماما، إنه لم يلمس كرات كثيرة، لأننا اعتمدنا أكثر على الجهة اليسرى عن طريق يوسف بلايلي، ثم محمد الأمين عمورة بعد دخوله، محرز قائد حقيقي قدم ما عليه في المباراتين، ولا يوجد أي شخص يلعب بسبب اسمه هنا في المنتخب".

وتبقى الأنظار مشدودة نحو مباراة موريتانيا، حيث ستكون مهمة للغاية بالنسبة إلى محرز حتى يستعيد مهارته وأدائه الذي ساعد الجزائر في إحراز اللقب عام 2019 في مصر.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، خلف أنغولا وبوركينا فاسو (4 نقاط لكل منهما) بينما تقبع موريتانيا بالمركز الأخير دون نقاط.

ولا تزال فرصة "محاربي الصحراء" في التأهل للدور المقبل قائمة، والأمل معلق على الفوز في مواجهة موريتانيا بالجولة الأخيرة يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

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