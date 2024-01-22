بوريل: إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل/PNN- شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، على ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.
وأكد بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".
وقال: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ، وتساءل: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".
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