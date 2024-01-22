بوريل: إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN- شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، على ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين.

وأكد بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها".

وقال: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ، وتساءل: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".



