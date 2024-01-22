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“الموساد” يقدم إحاطة لمجلس الحرب بشأن صفقة تبادل

1/22/2024 3:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- من المتوقع أن يقدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، اليوم الاثنين، إحاطة إلى مجلس الحرب بشأن التقدم في صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في قطاع غزة وضغوط من أهالي المحتجزين للتوصل إلى صفقة.

ووفق ما ذكرت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، فإن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيشارك في مجلس الحرب مساء اليوم، لتقديم معلومات عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس من شأنها بلورة صفقة جديدة.

ورفضت إسرائيل شروط حركة حماس والتي تشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها بقطاع غزة لإبرام صفقة تبادل، بذريعة أن هذه الشروط تهدد أمنها، وأن الضغط العسكري كفيل بجعل حماس توافق على صفقة تبادل أسرى بشروط إسرائيلية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا شديدة لاستعادة المحتجزين الذين أسروا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا سيما أن بعضهم قضى بنيران إسرائيلية.

ومن بين نحو 250 محتجزا أطلق سراح نحو 100 في هدنة إنسانية مؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا يزال 132 في غزة، قضى منهم 27 أسيرا دون إعادة جثثهم، وفق بيانات إسرائيلية.

يذكر أنه في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن نتنياهو منع رئيس جهاز الموساد من مناقشة إبرام صفقة جديدة لتبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية.


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