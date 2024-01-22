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ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب عالمياً

1/22/2024 3:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، تراجعاً أسبوعياً، بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.


وسجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 1 % لتصل إلى 2029.49 دولارا للأونصة، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.30% .


وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لكنه ارتفع نحو 1% منذ بداية الأسبوع.


ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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