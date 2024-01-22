ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، تراجعاً أسبوعياً، بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة.
وسجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 1 % لتصل إلى 2029.49 دولارا للأونصة، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.30% .
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لكنه ارتفع نحو 1% منذ بداية الأسبوع.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
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