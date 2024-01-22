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ابتعادا عن البحر الأحمر.. 9 ملايين برميل نفط عراقي وسعودي ستدور حول أفريقيا إلى أوروبا

1/22/2024 3:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير اقتصادية، إنه ستحتاج 9 ملايين برميل من النفط العراقي والسعودي إلى أسبوعين إضافيين للوصول إلى أوروبا، وذلك بعد تغيير مسارات السفن الذاهبة من الشرق الأوسط، ومحاولة تجنب البحر الأحمر، بسبب المخاطر المرتبطة به.


وبيّنت التقارير، أن الناقلات ستتأخر، حيث تحولت بعيداً عن طريق البحر الأحمر - قناة السويس، وتتجه الآن إلى الطريق الأطول عبر إفريقيا.


وكانت الناقلات تحمل النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئ رأس تنورة والجبيل في المملكة العربية السعودية وفي ميناء البصرة العراقي متجهة إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ومع ذلك، أظهرت بيانات أن تلك الناقلات حولت مسارها عن مضيق باب المندب .
ونصحت أكبر مجموعات صناعة الشحن والناقلات في العالم أعضائها بالابتعاد عن باب المندب بسبب مخاوف أمنية وسط هجمات مكثفة على الشحن التجاري في المنطقة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وسيزيد المسار عبر رأس الرجاء الصالح في أفريقيا من زمن الرحلة بين الشرق الأوسط وأوروبا بنحو أسبوعين مقارنة بمسار قناة السويس.

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