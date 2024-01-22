قصة مثيرة.. عندما انفعل حسام حسن على «قدمه» لأجل «عيون» مصر

روى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قصة بطلها حسام حسن نجم منتخب الفراعنة السابق والهداف التاريخي لمصر، تؤكد إنه وجيله بالكامل كانوا يمتلكون الروح القتالية والحماس اللازمين للعب بقميص منتخبهم الوطني، في تلميح إلى الفترة الحالية التي تشهد انقلاباً جماهيرياً على الكتيبة الحالية لمنتخب مصر، على رأسها محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال، بسبب النتائج والأداء الضعيف للفراعنة على مدار السنوات الماضية.

وأثناء استضافته في بودكاست "أشتري مني"، قال ميدو: "كانت هناك مباراة بين مصر والمغرب، ودخل لاعب أسود الأطلس نور الدين النيبت على قدم حسام حسن بقوة، فتعرض الأخير لإصابة عبارة عن شرخ في القدم".

وتابع، ميدو: "حسام حسن طالبني بالضغط على لاعبي المنافس، نظراً لأنه لم يكن يستطيع الجري بالشكل اللازم بسبب معاناته من آلام موضع الإصابة، وهو ما قمت به بالفعل".

وأكمل ميدو، قائلاً: "بين شوطين المباراة دخلنا إلى غرفة الملابس، فسمعت حسام حسن يتحدث من داخل غرفة أخرى قائلاً، سأكمل المباراة مهما فعلتي، سألعبها أياً كان الثمن، لن استسلم أمامك".

وبطريقة كوميدية، عقب ميدو قائلاً، إنه كان يعتقد في البداية أن حسام حسن يتحدث مع زوجته، قبل أن يفاجئ بأنه يتحدث مع قدمه، التي تعرضت للإصابة.

وأردف ميدو: "هذا الجيل ضم لاعبين رجالاً، كانوا على قدر المسؤولية".

وفي شأن متصل، وجه ميدو، رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر، بعد قرار مغادرته معسكر الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مصر وغانا، بشد في العضلة الخلفية.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "أتمنى أن يراجع محمد صلاح نفسه، ولا يترك الفريق في وسط المشوار، أنت قائد المنتخب ولا يليق أبداً بتاريخك أن تترك الفريق وترحل، كلوب يفكر في مصلحته فقط".

وأكمل: "لدي آمال كبيرة أن ترفض طلب ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

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