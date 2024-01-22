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بوريل: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك

1/22/2024 3:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل حصارا مطبقا عليه حاليا ضمن حربها على حركة (حماس)، "لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك".

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، ولكنني أريد عملية حل الدولتين".

وشدد بوريل على حل الدولتين، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال بوريل للصحافيين "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".



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