ناد سعودي آخر.. حيلة المسؤولين للإبقاء على بنزيما في المملكة

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات الأوروبي، تطورات جديدة فيما يخص مصير الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه اتحاد جدة السعودي.

وتشهد العلاقة بين كريم بنزيما وإدارة اتحاد جدة السعودي توترًا كبيراً، أدى إلى وجود شك حول استمرار اللاعب في السعودية، بعدما غاب عن تدريبات العميد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبًا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما، الوضع ما يزال متوتراً مع الاتحاد".

وأوضح: "مسؤولو رابطة المحترفين في السعودية، يريدون بقاء كريم بنزيما في السعودية، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد سعودي آخر".

وأتم: "لا يمكن لبنزيما العودة إلى أوروبا، إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه".

وكان بنزيما انضم لفريق اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.

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