«كهرباء دبي» تحقق أقل متوسط انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تحقيق الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي سعيد الطاير: "برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل التطوير المستمر للبنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي، ونفتخر أن تكون هيئة كهرباء ومياه دبي جزءاً من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على المستوى العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد في تحقيق أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، تتويجاً لجهود الهيئة في الابتكار وإدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها، لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز مرونة ورشاقة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم."

وأشار معالي الطاير إلى أن الشبكة الذكية التي تنفذها الهيئة باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث توفر الشبكة الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

من بين البرامج التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري. ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.





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