طبيبة تحذر من مخاطر العصائر المعبأة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر عصائر الفواكه مفيدة للصحة. ولكن هذا ينطبق على العصائر الطازجة فقط. لذلك يمكن أن تنسب العصائر المعبأة إلى المنتجات الضارة.

وتقول الدكتورة أنجيلا تولماسوفا أخصائية الغدد الصماء في حديث لـ Gazeta: "تفتقر العصائر المعبأة إلى الفيتامينات. ويمكن تخزينها لعدة أشهر. وهذه ميزة كبيرة للشركة المصنعة، ولكن ليس للمستهلك. لأن درجة الحرارة المرتفعة المستخدمة في تحضير العصائر لتخزينها فترة طويلة تدمر جميع الفيتامينات الموجودة فيها".

وتضيف: "تحتوي العصائر المعبأة على مواد كيميائية (مثل الباتولين) تستخدم للحفاظ على الطعم وإزالة الروائح الكريهة المحتملة، ما يشير إلى استخدام منتجات منخفضة الجودة. كما أن المواد الكيميائية يمكن أن تكون أيضا سامة للجينات".

ووفقا للطبيبة، تعتبر العصائر المكتوب على علبتها "لا تحتوي على مواد حافظة" آمنة وصحية، لكن تحضيرها يتضمن إزالة الأكسجين، ما يؤدي إلى تدهور جودة الفواكه والخضروات المستخدمة، ويمكن أن تشكل خطرا على الصحة.

وتقول: "للعصائر الطازجة طعم رائع وحلاوة طبيعية. ويتم الاحتفاظ بهذه الصفات في العصائر المعبأة بإضافة السكر والنكهات الاصطناعية. وهذه المكونات ضارة بالجسم، وخاصة للكلى، ما يزيد العبء على قدرتها على الترشيح".

وتشير الطبيبة إلى أن العديد من المكونات المضافة، مثل المواد الحافظة والنكهات الاصطناعية وغيرها، المستخدمة في إنتاج العصائر المعبأة، يمكن أن تؤثر في عمل العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجهاز التناسلي للرجال والنساء، ما يسبب انخفاض الخصوبة والرغبة الجنسية. كما أن السكر المضاف للعصائر المعبأة يجعلها ذات سعرات حرارية عالية، التي تصبح سببا في زيادة الوزن والسمنة وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري. وبالإضافة إلى ذلك يعتبر السكر غذاء ممتازا للكائنات الحية الدقيقة، ما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.

وعلاوة على ذلك، تحتوي العصائر المعبأة على كربوهيدرات بسيطة، ما يؤدي تناولها إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز في الدم. ولكنها لا تحتوي على الألياف الغذائية مطلقا.