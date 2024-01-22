تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي بالأردن

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- Khaberni) خبرني - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة اليوم الأحد، عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة“التوجيهي”.
وتوقع المساعفة أن يكون إعلان النتائج ما بين الفترة 10 – 15 / 2 / 2024، كون مازالت عملية التصحيح مستمرة وتأخذ مدة شهر على انتهاء آخر امتحان.
وبين المساعفة أنه سيتم البدء بتطبيق التوجيهي على النظام الجديد“سنتين” اعتباراً من العام المقبل.
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