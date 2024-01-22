تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة اليوم الأحد، عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الثانوية العامة“التوجيهي”.

وتوقع المساعفة أن يكون إعلان النتائج ما بين الفترة 10 – 15 / 2 / 2024، كون مازالت عملية التصحيح مستمرة وتأخذ مدة شهر على انتهاء آخر امتحان.

وبين المساعفة أنه سيتم البدء بتطبيق التوجيهي على النظام الجديد“سنتين” اعتباراً من العام المقبل.