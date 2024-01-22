كتب علي سعادة ..الفلسطينيات يقاومن الإبادة بولادة 20 ألف طفل

MENAFN - Khaberni) اعتقد حثالة البشرية وقتلة الأطفال والأمهات، من جيش حفاظات البمبرز وجنود التيك توك المخنثين، أنه بقتل الأطفال والأمهات فإن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء، وبأنه سنقرض ويختفي من الوجود

فات هؤلاء المختلين عقليا، ومعهم جميع قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين السيكوباثيين المصابين بالذهان والإضراب النفسي والعقلي، أن فلسطين وَلَّادة، وكما تقول أغنية الملحن والمغني المصري محمد نوح شدي حيلك يا بلد. أن كان في أرضك مات شهيد.. فيه ألف غيره يتولد. مدد مدد مدد مدد.. شدي حيلك يا بلد.

وفي ظل استشهاد نحو 25 ألفا منذ حرب الإبادة والتوحش التي يخوضها العدو في غزة فإن أمهات غزة، الفلسطينيات، يلدن أكثر من 20 ألف طفل، 20 ألف شوكة في حلق العدو، 20 ألف فوهة بندقية تمزق أفئدة الأعداء، وتقض مضاجعهم، وتصيبهم بالذعر

وكما قال عسكري صهيوني ذات يوم: حتى لو قضينا على كل سكان غزة، سيخرج من بين الأنقاض طفل بيد واحدة ليرفع شارة النصر ويقاوم

آخر إحصائية أممية تؤكد أن جيش الاحتلال الهمجي يقتل أُمَّيْن في غزة كل ساعة، وهي أعلى نسبة في تاريخ الجرائم البشرية قاطبة

وكثيرا ما حذر العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة من أن الأطفال يولدون في الجحيم في غزة، وأنه من المحتمل أن يموت العديد من الأطفال الآخرين نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها في القطاع

لم تتوقف الأم الفلسطينية عن الإنجاب رغم ظروف الحرب القاسية والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، فأكثر من عشرين 20 ألف ولادة منذ بدء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة حدثت في ظروف قاسية ومؤلمة للأمهات. وأدت إلى إجراء عمليات قيصرية دون تخدير، بينما لم تتمكن نساء أخريات من ولادة أطفالهن الذين يموتون في الأرحام بسبب الضغط الزائد على الطاقم الطبي

حتى إن أخصائية الاتصال في منظمة اليونيسف، تيس إنغرام قالت أن تصبحي أماً يجب أن يكون وقتا للاحتفال. أما في غزة، فهو طفل آخر يولد في الجحيم

أطفال غزة يولدون تحت القصف، ونسبة أن ينجو من القصف أو المرض هي بنسبة 50% وهي نسبة غير عادلة لطفل بالكاد رأى النور وصرخ صرخته الأولى في هذه الحياة، وربما تكون صرخته الأخيرة

لكن فلسطين تبقى ولَّادة، وقبل أيام صرخ أحد الآباء وهو يودع ابنه الشهيد: الحمد لله أنه قدرني أقدم أحد أبنائي للوطن

وهذا ما تفعله الفلسطينيات منذ 75 عاما