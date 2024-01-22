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وظائف شاغرة ومـدعوون للمقابلات - أسماء

1/22/2024 2:17:56 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- دعت هيئة الخدمة والادارة العامة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.

كما أعلنت عدة مؤسسات ووزارات حكومية، حاجتها لملء عدد من شواغر.

وتاليا الأسماء عبر موقعنا :


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