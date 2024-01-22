وظائف شاغرة ومـدعوون للمقابلات - أسماء

وظائف شاغرة ومـدعوون للمقابلات - أسماء
التاريخ
1/22/2024 2:17:56 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- دعت هيئة الخدمة والادارة العامة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.
كما أعلنت عدة مؤسسات ووزارات حكومية، حاجتها لملء عدد من شواغر.
وتاليا الأسماء عبر موقعنا :
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