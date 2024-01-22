التربية تـدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

التربية تـدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء
التاريخ
1/22/2024 2:17:55 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، عن إجراء مقابلات شخصية استكمالا للامتحانات التنافسية.
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