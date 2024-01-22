أمراض تمنع الرجال من زيارة حمام البخار

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمنع الرجال الذين يعانون من أمراض معينة، مثل التهاب البروستاتا والتهاب البربخ وغيرها من زيارة حمامات البخار (الساونا).

ويشير الدكتور باتور غونتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة في حديث لـ Gazeta، إلى أن التهاب البروستاتا، هو مرض يسبب الألم وعدم الراحة، وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة تشتد أعراض المرض وتسبب تفاقم الالتهاب.

ووفقا له، المرض الآخر هو التهاب البربخ (الأنبوب الذي يربط الخصية بالقنوات المنوية). يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في الساونا إلى تفاقم الالتهاب وعدم الراحة، حيث قد يتضخم كيس الصفن ويشعر الرجل بألم حاد.

ويقول: "التهاب الخصية، هو التهاب يمكن أن يحدث بسبب العدوى. وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تظهر وذمة وألم واحمرار كيس الصفن وارتفاع درجة حرارة الجسم".

ويشير الطبيب، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض مثل دوالي الخصية (تضخم الأوردة في الخصية، ما قد يسبب الألم وعدم الراحة). لأنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قد يزداد تدفق الدم في كيس الصفن، وفي حالة الدوالي، على العكس من ذلك، يزداد سوءا ويؤدي إلى اشتداد الأعراض - زيادة الألم في كيس الصفن و/أو تدهور جودة الحيوانات المنوية.

ويقول: "المرض الآخر الذي يحد أيضا من الاستحمام في الساونا هو القيلة المائية (تراكم السوائل في بطانة الخصية)، ما يسبب عدم الراحة وزيادة في حجمها. لأن زيادة درجة الحرارة في الساونا يمكن أن تزيد من تراكم السوائل إذا كان السبب هو عملية التهابية سيؤدي إلى تفاقم الحالة".

ويشير الأخصائي، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض معدي في الجهاز البولي التناسلي. لأنه يؤدي إلى انتشار العدوى وتفاقم المرض.