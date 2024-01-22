الكاميرون تتمسك بالأمل الأخير أمام جامبيا.. والسنغال تسعى للعلامة الكاملة في أمم أفريقيا

يرفع المنتخب الكاميروني شعار "لابديل عن الفوز" عندما يواجه منتخب جامبيا، على ملعب السلام، غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز بهذه المباراة بعدد وافر من الأهداف وانتظار هدية المنتخب السنغالي بالفوز على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام في ذات التوقيت للتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني أو الانتظار لنهاية كافة مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المركز الثالث ولديه نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام غينيا 1/1 وخسارته في المباراة الثانية أمام السنغال 1 / 3.

في المقابل يتواجد المنتخب الغيني في المركز الثاني ولديه أربع نقاط حصدها من التعادل مع الكاميرون والفوز على جامبيا بهدف نظيف.

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة لكي يتفوق على فارق الأهداف بينه وبين غينيا، بافتراض خسارته أمام السنغال بهدف نظيف.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 في المجموعات الست بالبطولة، كما تصعد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي حال تساوي المنتخبات في عدد النقاط يتم النظر لنتائج المواجهات المباشرة في البطولة، وفي حال تعادلهما يتم النظر لفارق الأهداف الكلي في دور المجموعات.

ويتفوق المنتخب الغيني على المنتخب الكاميروني، حاليا في فارق الأهداف حيث سجل هدفين وتلقت شباكه هدفا، فيما سجل المنتخب الكاميروني هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف.

لذلك، سيحرص ريجوبرت سونج، المدير الفني للكاميرون، على الدفع بكافة أوراقه الرابحة أمام منتخب جامبيا، الذي يتواجد في قاع الترتيب بلا رصيد، من أجل التأهل للدور التالي.

وأكد سونج عقب الخسارة أمام السنغال: "أنا متفائل دائما، ما دام هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المباراة القادمة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني".

وطالب سونج لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء لتحقيق الفوز في المقام الأول ومن ثم تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

في المقابل يعلم تماما منتخب جامبيا أن فرصه في التأهل لدور الـ16 أصبحت شبه مستحيلة خاصة وأنه لم يحصد أي نقطة ويتواجد في قاع الترتيب.

ويحتاج منتخب جامبيا لمعجزة حقيقية للتأهل لدور الـ16 حيث يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون بعدد كبير من الأهداف وانتظار بقية مباريات المجموعات الأخرى على أمل الوصول كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

في الوقت نفسه، سيكون أمام منتخب غينيا مهمة ليست بالسهلة لضمان الصعود لدور المجموعات بدون الدخول في حسابات التأهل من المركز الثالث، عندما يواجه منتخب السنغال على ملعب شارليس كونان باني.

ويكفي المنتخب الغيني التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل في المركز الثاني، خاصة وأنه جمع أربع نقاط وفي حال تعادله سيتأهل رسميا لدور الـ16.

وشدد كابا دياوارا، مدرب غينيا، عقب الفوز على جامبيا، على صعوبة مواجهة السنغال، لكنه أكد أنهم يستهدفون الفوز على حامل اللقب، وقال :"مباراة السنغال، ستكون نهائي المجموعة ومباراة كبيرة، هي ديربي الشرق الكبير، والديربي لا يُلعب بل يجب الفوز فيه. لن نخوض اللقاء من أجل اللعب فقط، خاصة وأننا نملك 4 نقاط، بل نستهدف الصدارة ونسعى من أجل التأهل في المركز الأول على مستوى مجموعتنا".

ولن تكون مهمة المنتخب الغيني سهلة لاسيما وأن المنتخب السنغالي سيسعى هو الآخر للفوز بالمباراة لضمان التأهل كأول المجموعة لمواجهة منافس أسهل في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي متصدر هذه المجموعة في دور الـ16 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

ورغم تأهل المنتخب السنغالي رسميا لدور الـ16 بعدما حقق الفوز في أو مباراتين على جامبيا بثلاثية نظيفة وعلى الكاميرون 3 / 1، يسعى حامل اللقب لحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، للتأكيد على أنه لن يتخلى عن لقبه بسهولة.

وشدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، على ضرورة التركيز على بقية المشوار، بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات أمام منتخب غينيا، وذلك رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

وأكد سيسيه عقب الفوز على الكاميرون :"تبقى المباراة أمام غينيا مهمة أيضا، يجب أن نبقى مركزين، خضنا مباراتين حتى الآن، ويتبقى خمس مباريات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود".





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