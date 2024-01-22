رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعود من دافوس بفيروس كورونا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو ثبوت إصابته بفيروس كورونا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب سو القول في بيان إنه تم تشخيص إصابته بالفيروس بعد يومين من عودته من دافوس بسويسرا بعد حضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقد ألغى هان جميع التزاماته الرسمية، بما فيها اجتماع وزاري مقرر غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يقوم هان بالإشراف على المهام اليومية خلال الأسبوع المقبل من مقر إقامته عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.
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