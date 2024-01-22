رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعود من دافوس بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو ثبوت إصابته بفيروس كورونا. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب سو القول في بيان إنه تم تشخيص إصابته بالفيروس بعد يومين من عودته من دافوس بسويسرا بعد حضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد ألغى هان جميع التزاماته الرسمية، بما فيها اجتماع وزاري مقرر غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقوم هان بالإشراف على المهام اليومية خلال الأسبوع المقبل من مقر إقامته عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.





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