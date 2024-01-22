ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 10 كوبيك ليصل إلى 3ر88 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين.
وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 25ر15 كوبيك ليصل إلى 35ر96 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 85ر0 كوبيك ليصل إلى 22ر12 روبل.
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