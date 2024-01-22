كلوب ورط المصريين.. التفاصيل الكاملة لقصة عودة صلاح إلى إنجلترا

شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، عودة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول، إلى إنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وغانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وستبعده عن الملاعب مدة لا تقل عن 10 أيام.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي، تم إصداره خلال الساعات الماضية: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

ويكشف "البيان" التفاصيل الكاملة لقصة مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري في كوت ديفوار، وعودته إلى إنجلترا، بحسب مصدر داخل منتخب مصر.

وقال المصدر، إنه تم التنسيق بين مسؤولي اتحاد الكرة المصري ونظائرهم في ليفربول، على خروج صلاح من معسكر الفراعنة، عقب مباراة غانا التي أصيب فيها صلاح، مشيراً إلى أن الاتفاق كان ينص على الإعلان عن الأمر بعد مباراة كاب فيردي الليلة، قبل أن يخرج يورغن كلوب مدرب ليفربول ويعلن القرار خلال الساعات الماضية، ما ترتب عليه إرباك حسابات المسؤولين المصريين، واضطرارهم للإعلان عن الأمر، رغم إنهم كانوا يفضلون تأجيله حتى الانتهاء من مواجهة كاب فيردي، كونها مباراة حساسة ومصيرية في مشوار الفراعنة القاري.

وأشار المصدر إلى أن سبب الموافقة على خروج صلاح من معسكر مصر، يعود إلى عامل اكتساب الوقت وسرعة علاجه، خاصة أن هناك ضعف في الإمكانيات الطبية بكوت ديفوار، وهو ما أكد عليه طبيب الفراعنة محمد أبو العلا المشهود له بالكفاءة، إذ وافق على الأمر نفسه، ووضع مصلحة اللاعب في المقام الأول.

وكشف المصدر عن نقطة هامة، ساهمت في اتخاذ هذا القرار وهو انتقال منتخب مصر إلى بلدة سان بيدرو بكوت ديفوار حال تأهله إلى دور الـ 16، وهي بلدة فقيرة طبياً، ولا تمتلك الوسائل العلاجية اللازمة.

وشدد المصدر على أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، وافق على مغادرة صلاح للمعسكر، على أمل اللحاق بالدور نصف النهائي (حال تأهل مصر)، خاصة أن الفارق الزمني بين المباريات المقبلة، سيصل إلى 6 أيام أو أكثر، مشيراً إلى أن صلاح تحدث مع فيتوريا، مؤكداً أن تجهيزه في ليفربول سيكون بشكل أسرع وأفضل، على أن يلحق بالمربع الذهبي، (حال استكمال الفراعنة لمشوارهم بالبطولة).

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول قال في مؤتمر صحفي، عقب فوز الريدز على بورنموث 0/4 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة، مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدًا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيباً، أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزاً قبل النهائي، فربما نعم، ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح قرابة 135 دقيقة في بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها الحالية، التي تستضيفها كوت ديفوار حالياً، وسجل هدفاً واحداً أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين فقط، يحتل بهما المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز في لقاء كاب فيردي الليلة، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الإفريقية.

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