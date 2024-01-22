سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي انفجار ضخم سُمع في بلدة صناعية بإقليم سمنان اليوم الاثنين.

ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار. ويجري إرسال فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.





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