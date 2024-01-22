سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران

سماع دوي انفجار ضخم في بلدة صناعية بإيران
التاريخ
1/22/2024 2:17:38 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي انفجار ضخم سُمع في بلدة صناعية بإقليم سمنان اليوم الاثنين.
ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار. ويجري إرسال فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.
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