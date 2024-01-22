«إس سي فينتشرز» تفتح مكتباً في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت شركة «إس سي فينتشرز» (SC Ventures)، وهي ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك «ستاندرد تشارترد»، عن خطتها لافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات التجارية، إلى جانب بناء المشاريع والوصول إلى القدرات والمواهب في المنطقة. ومن المقرر أن يتولى جوتام جاين، عضو مجلس الإدارة، قيادة المكتب الجديد في أبوظبي. يأتي هذا الإعلان بعد الشراكة التي أطلقتها «إس سي فينتشرز» مع «إس بي أي هولدينغز»، وهي مجموعة مالية يابانية، تهدف لتأسيس شركة استثمار مشتركة للأصول الرقمية في دولة الإمارات.

وأفاد جوتام جاين بأن منظومة التكنولوجيا العالمية في دولة الإمارات شهدت نمواً بنسبة 134% في قيمة النظام التكنولوجي، لتصبح بذلك سادس أسرع نمو في العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال: «نعتقد أن المنطقة لديها إمكانات قوية لتحسين الخدمات المصرفية من خلال مواهبها وقدراتها المتميزة في بناء المشاريع وتفويض الاستثمار، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والبيانات».

وأكد أن الأصول الخاضعة للإدارة في سوق أبوظبي العالمي شهدت نمواً بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2023، لتصل بذلك إلى 4.5 تريليونات دولار. وقد عزز هذا النمو الملحوظ سمعة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي رائد.

وأردف: «نتطلع إلى الاستفادة من إمكانات مجتمع الابتكار في المنطقة بينما نواصل تعزيز خدماتنا المصرفية لتقديم أفضل خدمة لعملائنا والمجتمع».

ويتمتع جاين بخبرة واسعة تمتد لـ 30 عاماً في مجال التكنولوجيا المصرفية، ويشغل حالياً منصب رئيس لشركتين تابعتين لمحفظة «إس سي فينتشرز»، بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس الإدارة الأخرى. انضم جاين إلى «إس سي فينتشرز» عام 2018، بعد أن عمل 7 سنوات مع بنك «ستاندرد تشارترد»، كرئيس عالمي لقسم الوصول إلى العملاء والرقمنة. كما تولى قيادة مناصب عليا في بنك «باركليز»، و«إتش إس بي سي»، و«سيتي جروب»، في سنغافورة ولندن والهند.

وأعرب أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، عن سعادته برؤية المزيد من المؤسسات المالية العالمية تختار سوق أبوظبي العالمي وأبوظبي كمقر لها لتطوير أعمالها وتحقيق النمو في المنطقة. ورحب بانضمام إس سي فينتشرز، معبراً عن تطلعه لرؤية مساهماتها الإيجابية في النظام المالي والمجتمع الأوسع، بما في ذلك Hub 71، ومجتمع رأس المال الاستثماري في سوق أبوظبي العالمي وخارجه، الذي يواصل النمو وتوسيع نطاق أعماله وعروض خدماته.

ومع افتتاح مكتب الشركة الجديد في دولة الإمارات، سيتولى جوتام جاين مهمة إدارته. وسيكون هدفه الرئيسي هو الانخراط في نظام التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة، وتحديد القدرات على بناء المشاريع وتطوير الشراكات مع مجتمع رأس المال الاستثماري في دولة الإمارات. وسيتم التركيز أيضاً على الاستثمار في فرص النمو الواعدة، والتعاون مع الجامعات المحلية، واستكشاف تقنيات واتجاهات جديدة في عالم الأعمال.

وسيركز المكتب في سوق أبوظبي العالمي على أربعة مواضيع رئيسية لشركة إس سي فينتشرز، وهي:

1.

الاقتصاد عبر الإنترنت والأساليب الرقمية: دعم الأساليب الرقمية للاقتصادات الجديدة من خلال تقديم نماذج أعمال بديلة.

2.

الأصول الرقمية: الاستفادة من التقنيات الناشئة، بهدف إنشاء بنية تحتية قوية وآمنة للأصول الرقمية.

3.

الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة العالمية: ضمان إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال الوصول إلى الأنظمة المالية.

4.

الاستدامة والشمول: دمج الاستدامة والشمول المالي في نماذج أعمال جديدة.

وأشار أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة إس سي فينتشرز إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعد مركزاً رائداً للابتكار، حيث تعمل دولة الإمارات على بناء نظام متطور يدعم نمو أكثر من 8000 شركة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة بحلول عام 2030، ويهدف إلى إنشاء 20 شركة ناشئة بقيمة تزيد على مليار دولار بحلول عام 2031، وذلك كجزء من مبادرتها الوطنية لريادة الأعمال.

وقال: «نحن متحمسون للانضمام لهذا النظام، ونأمل أن نساهم بخبراتنا وقدراتنا في تعزيز الخدمات المصرفية والمالية في المنطقة».

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