وكلاء وزارات المالية العرب يبحثون في أبوظبي الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة

ينظم صندوق النقد العربي اليوم (الإثنين) وغداً الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية في فندق «روتانا الشاطئ» بمدينة أبوظبي. كما يشارك في الاجتماع عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الأهمية للدول العربية، حول «مخاطر السياسة المالية في ظل تراجع معدلات النمو وارتفاع تكلفة التمويل» (صندوق النقد الدولي)، و«الاقتصاد الأخضر والتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة» (البنك الدولي)، إضافة إلى «الأدوات السيادية المرتبطة بالاستدامة: فرص وتحديات التطبيق الفعال»، و«التفاعل بين السياستين المالية والنقدية والأثر على الأداء الاقتصادي»، و«دور السياسة المالية في دمج الاقتصاد غير الرسمي» (صندوق النقد العربي).

وسيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا «تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي»، و«توسيع الحيز المالي في ظل التطورات الدولية الراهنة»، و«تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي»، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيناقش الاجتماع التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة من واقع جوانب الامتثال والانعكاسات على الدول العربية، من خلال عرض تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أخيراً، سيتطرق السادة الوكلاء إلى التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر مايو 2024.

وأشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية.

كما أعرب عن شكره لوكلاء وزارات المالية على مشاركتهم في تقديم تجارب دولهم، ولصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة من قبلهم لهذا الغرض.

من جهة أخرى، افتتحت صباح اليوم في أبوظبي دورة حول «الإحصاءات النقدية والمالية (تمهيدية)» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 22 يناير - 02 فبراير 2024.









وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «يعتبر تجميع البيانات الإحصائية الدقيقة والموثوق بها من أبرز اهتمامات البنوك المركزية ومؤسسات النقد حيث تساعد هذه البيانات على فهم أفضل للتطورات الاقتصادية والمالية وبالتالي تبني السياسات الملائمة. كم أن غياب البيانات المناسبة أو عدم توفرها في الوقت الملائم ساهم في وقوع العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يتعذر مع غيابها اتخاذ إجراءات احترازية في الوقت المناسب».

وتابع: «إن بروز مثل هذه الأزمات عزز الحاجة الملحة لإرساء إطار عملي لتجميع وإعداد البيانات بطريقة سليمة مما دفع بالمؤسسات الدولية للعمل على إصدار إرشادات تساعد في الكيفية التي يتم من خلالها إعداد ونشر الإحصاءات النقدية والمالية بطريقة ممنهجة».

وتشمل الدورة محاضرات وحلقات تطبيقية وورشاً للحالات التطبيقية، من أجل العمل على توسيع وتعميق معرفتكم بالإحصاءات النقدية والمالية، حيث ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

. إعداد إطار تحليلي للإحصاءات النقدية والمالية من حيث التعريف بالوحدات المؤسسية والقطاعات الاقتصادية.

. سمات وتصنيف الأدوات المالية.

. الأرصدة والتدفقات وقواعد المحاسبة والتسجيل.

. حسابات وموازنات البنوك المركزية.

. المؤسسات المالية: إعداد المسح النقدي.

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