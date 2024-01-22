الشركات الوطنية تنافس العالمية في معرض عالم القهوة 2024

تبارت الأجنحة الوطنية المشاركة في فعاليات معرض "عالم القهوة دبي 2024"، خاصة العارضين الشباب، في استعراض قصص نجاحها في مجال صناعة القهوة، وذلك وسط مشاركة ما يقرب من 1650 شركة عارضة وعلامة تجارية عالمية من 51 دولة.

وأكد عدد من العارضين الشباب من مؤسسي الشركات المحلية المتخصصة في صناعة القهوة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام”، خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض الُمقام في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية والتي تختتم غدا، أن هذه الدورة تُجسّد التطور والنموّ في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها وتزايد الإقبال على القهوة المختصة، مؤكدين أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع رواد صناعة القهوة ومحبّيها والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

فمن جهته أكد مكتوم ناصر الشريفي مؤسس ومالك محمصة "ريفل للقهوة المختصة" في مدينة العين، أن معرض عالم القهوة في إمارة دبي يعد أحد أهم المعارض المختصة في صناعة القهوة عالميا ومنصة مهمة للتعرف على المنتجات العالمية الجديدة في هذا المجال.

وأوضح أن عمله في هذا المجال بدأ كهواية في عام 2018 من مكان صغير ثم توسع تدريجياً حتى أصبح أحد أكبر المحامص في العين، والتي تقدم منتجات مختلفة للعديد من الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مجال عمله انتقل من المحلية إلى العالمية والتصدير إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره، قال خالد السنيدي المدير التنفيذي لكوفي ماركت اينوفيشنز أبو ظبي CMI، عضو جمعية القهوة المختصة، إن شركته مسؤولة عن توزيع معظم ماكينات وآلات صنع القهوة وصيانتها بجانب تقديم دورات تدريبية للتعامل مع تلك المنتجات، لافتاً إلى أن شركته متواجدة في دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ 17 عاما، فضلا عن توسعها في عدة دول مثل العراق ومصر والسعودية والأردن.

وأكد أن معرض عالم القهوة يعتبر فرصة لتلاقي جميع المصنعين والموردين، ومنصة لتكوين شراكات لتوريد أهم ماكينات صناعة القهوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، مع التوسع في مجال تحميص القهوة، مؤكداً أن قيمة استثمارات شركته وصلت إلى أكثر من 30 مليون درهم.

فيما أشار عبد الباسط المرزوقي مؤسس شركة Cascara لتجارة القهوة، إلى أهمية تنافس الشركات الإماراتية في السوق العالمي لصناعة القهوة وضمان الاستدامة في هذا المجال وسبل تعزيزها مع التأكيد على الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، لافتاً إلى وجود شراكات متعددة لشركته مع عدد من الشركات الأوروبية خاصة في ألمانيا لتوريد ماكينات صناعة القهوة المتخصصة لشركته.

ويأتي تنظيم معرض عالم القهوة 2024 في ظل النمو المضطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ إذ أن قيمة سوق قهوة "الإسبريسو" في الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، ً بنسبة نمو قدرها 2.6 في المئة.





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