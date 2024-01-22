تركي يقتل والده من أجل قطته الضائعة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أقدم شاب تركي من مدينة إزمير على قتل والده بسبب خلافات بينهما حول والدته وقطته الضائعة.
ودخل بورا إنان، 20 عاماً، في خلاف مع والده جيهان إنان، 46 عاماً، بعدما شاهده يوبخ والدته، ليمسك سكيناً ويطعنه ويتصل بالشرطة ليبلّغ عن جريمته قبل أن يفر هارباً.
وبدأت الشرطة البحث عن المتهم الهارب، قبل العثور عليه وهو يسير بشارع قريب من منزله، حيث تم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لبدء التحقيق معه. واعترف بورا إنان بأنه غضب من والده في صباح يوم الحادث، حيث تجادلا حول ضياع قطته الأليفة، وفي المساء وجده يوبخ والدته فلم يتمالك أعصابه ليمسك بالسكين ويقتله.
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