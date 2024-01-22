Monday, 22 January 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركي يقتل والده من أجل قطته الضائعة

1/22/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقدم شاب تركي من مدينة إزمير على قتل والده بسبب خلافات بينهما حول والدته وقطته الضائعة.

ودخل بورا إنان، 20 عاماً، في خلاف مع والده جيهان إنان، 46 عاماً، بعدما شاهده يوبخ والدته، ليمسك سكيناً ويطعنه ويتصل بالشرطة ليبلّغ عن جريمته قبل أن يفر هارباً.

وبدأت الشرطة البحث عن المتهم الهارب، قبل العثور عليه وهو يسير بشارع قريب من منزله، حيث تم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لبدء التحقيق معه. واعترف بورا إنان بأنه غضب من والده في صباح يوم الحادث، حيث تجادلا حول ضياع قطته الأليفة، وفي المساء وجده يوبخ والدته فلم يتمالك أعصابه ليمسك بالسكين ويقتله.

MENAFN22012024000151011027ID1107749465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث