تركي يقتل والده من أجل قطته الضائعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقدم شاب تركي من مدينة إزمير على قتل والده بسبب خلافات بينهما حول والدته وقطته الضائعة.

ودخل بورا إنان، 20 عاماً، في خلاف مع والده جيهان إنان، 46 عاماً، بعدما شاهده يوبخ والدته، ليمسك سكيناً ويطعنه ويتصل بالشرطة ليبلّغ عن جريمته قبل أن يفر هارباً.

وبدأت الشرطة البحث عن المتهم الهارب، قبل العثور عليه وهو يسير بشارع قريب من منزله، حيث تم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لبدء التحقيق معه. واعترف بورا إنان بأنه غضب من والده في صباح يوم الحادث، حيث تجادلا حول ضياع قطته الأليفة، وفي المساء وجده يوبخ والدته فلم يتمالك أعصابه ليمسك بالسكين ويقتله.