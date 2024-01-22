الطقس: انخفاض طفيف على الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في ساعات النهار بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في معظم المناطق ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

تتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا احيانا في المناطق الجنوبية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الامطار مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الخميس المقبل ويكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض اخر درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال فترة تاثيرالمنخفض الجوي على البلاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.



