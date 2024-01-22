لوفيغارو: انقسام حكومة الحرب الإسرائيلية حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- تحت عنوان: في إسرائيل.. حكومة الحرب منقسمة حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها في غزة، قالت صحيفة“لوفيغارو” الفرنسية إن السؤال عن عدد الرهائن لدى حماس ومصيرهم ما يزال يؤرق العديدين في إسرائيل: كم عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة؟.

منذ الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عاشت الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين في معاناة وكرب؛ ويبدو الآن أن هناك شعوراً بأن هناك ضرورة ملحة للتحرك، وأن الأوان سيفوت قريباً. فقضية الرهائن هي الموضوع الذي يوحد الشعب، لكن كلما مر الوقت، كلما أصبح الأمر سياسيا، وبالتالي مصدرا للخلاف على أعلى مستوى في الدولة، حيث يتزايد انقسام الزعماء السياسيين، وقد تمتد الخلافات إلى الجيش.

وأضافت“لوفيغارو” القول إن بنيامين نتنياهو يتمسك بالأهداف الثلاثة للحرب كما تم تحديدها في الأيام التي تلت يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول: تحرير الرهائن وتدمير حماس وتأمين قطاع غزة بشكل نهائي. وكررها مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي، موضحا مرة أخرى أن الأمر سيستغرق أشهرا.

لكن قضية الرهائن وتدمير حماس ينظر إليهما كهدفين متناقضين.. وهذا ما قاله الجنرالات الذين وافقوا على التحدث لصحيفة“نيويورك تايمز” بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. وهي وجهة نظر تتناقض مع الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي، والتي تقضي بضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن. ما يهمس به الجنرالات دون الكشف عن أسمائهم، تقوله الأصوات بوضوح في هرم الدولة الإسرائيلية، تؤكد“لوفيغارو”.

الحسابات السياسية

ومضت“لوفيغارو” موضحة أنه بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي الذي عقده بنيامين نتنياهو، مساء الخميس المُنصرم، أجرى عضو في مجلس الحرب مقابلة مع قناة“القناة 12” الإسرائيلية. يتعلق الأمر بقائد الجيش السابق، غادي آيزنكوت، قليل الكلام، والذي يحظى باحترام كبير في إسرائيل، وقد خسر ابنه الجندي مؤخرًا في غزّة. ويعد غادي آيزنكوت إلى جانب بيني غانتس أحد شخصيات المعارضة التي وافقت على تنحية خلافاتها مع بنيامين نتنياهو جانباً خلال الحرب. لكن، مساء الخميس، لم يخف غادي آيزنكوت خلافاته مع رئيس الوزراء، خاصة بشأن موضوع الرهائن.

وأوضح قائلاً:“يجب أن نقول الحقيقة بشجاعة.. الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن أحياء بسرعة هي التوصل إلى اتفاق”، واصفا الروايات الأخرى بأنها“زائفة”. ثم قال بعد ذلك إنه مستعد للاستقالة إذا بدا أن بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب انطلاقا من الحسابات السياسية، التي كثيرا ما يتهم بها. وستكون الحرب وسيلة بالنسبة له لضمان مستقبله كرئيس للحكومة.

ونشر فصيل فلسطيني يعمل في قطاع غزة إلى جانب حماس، يوم الجمعة المنصرم، مقطع فيديو لرجل أصيب في يوم السابع من أكتوبر، ويعتقد أنه على وشك الموت. وفي الأيام الأخيرة، تم التأكيد رسميًا أيضًا على وفاة رهينتين أخريين. وألقت عائلة أحدهم باللوم على التفجيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي، تُشير“لوفيغارو”.

وأوضح أحد الآباء أيضًا كيف تم العثور على رأس ابنه، الذي قُتل في السابع من أكتوبر، محفوظًا في الثلاجة، وهو ما أكده الجنود الذين قابلتهم“لوفيغارو”. كما يزعمون أنهم عثروا على أقفاص حيوانات في أنفاق حماس، تُستخدم حسب زعمهم لحبس الرهائن. ومنذ بداية الحرب، تم العثور على واحد منهم حيًا وأطلق سراحه من قبل الجيش الإسرائيلي. وأطلقت حماس سراح جميع الآخرين، وعددهم حوالي مئة رهينة، خلال هدنة الستة أيام التي تفاوضت عليها قطر، في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبناء على هذه الملاحظة- تتابع“لوفيغارو”- يدفع العديد من الإسرائيليين نحو التفاوض على هدنة جديدة. ويبدو أن حركة عائلة الرهائن مصممة على ممارسة المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حيث نظمت مظاهرات، مساء السبت، في تل أبيب وفي“ساحة الرهائن” وبالقرب من منزله. ويعتزم المتظاهرون التخييم هناك حتى يتم تحرير الرهائن. وقالوا لرئيس الوزراء:“أثبت أنك القائد، فالمسألة لم تعد تتعلق بتحرير الرهائن، بل بإنقاذ الأرواح”.

وأوضحت“لوفيغارو” أن الدعوات المطالبة باستقالة غانتس وآيزنكوت تتزايد، معتبرة أنهما إذا فعلا ذلك، فمن المرجح أن يؤدي إلى موجة من الاحتجاجات ضد نتنياهو. فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بداية الحرب، تخاطر إسرائيل بالتغلب على انقساماتها.