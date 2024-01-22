أكسيوس: بايدن يخطط لمواصلة الدفع بـ”صفقة كبرى” في الشرق الأوسط لما بعد حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة الدفع بصفقة كبرى في الشرق الأوسط للأيام التي تلي الحرب في غزة على أمل أن يحدث ذلك قبل الانتخابات، على الرغم من معارضة إسرائيل، حسبما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف هويتهم.

وذكر الموقع أن الصفقة تقتضي تطبيع إسرائيل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مقابل الموافقة على مسار لا رجعة فيه إلى دولة فلسطينية والسماح للسلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في غزة ما بعد حماس.

وأوضح أن الإسرائيليين ليسوا مستعدين لقبول صفقة كهذه في أي وقت قريب. ولكنهم قد يقبلون الأمر في نهاية المطاف مع تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية والداخلية في الأشهر المقبلة.

ويحتاج بايدن إلى الاستفادة من هذا الضغط وتكثيفه دون تنفير اليهود الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل في الداخل.

كبير مستشاري بايدن يعتزم زيارة مصر وقطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

ومن المتوقع أن يتوجه بريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن إلى مصر وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، ومناقشة الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لم يتم كشف النقاب عتها لموقع إكسيوس.

وذكر موقع إكسيوس أن هذه الجولة تأتي في إطار مسعى متجدد من جانب إدارة بايدن للحصول على صفقة بشأن الرهائن. ويعترف مسؤولون أمريكيون بأن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يكون السبيل الوحيد الذي ربما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وذكر الموقع إكسيوس أنه من المتوقع أن يتوجه ماكغورك اليوم الأحد إلى الشرق الأوسط ، حيث سيلتقي في مصر مع مدير المخابرات العامة عباس كامل.

ويعد جهاز المخابرات العامة المصرية هو أحد المفاوضين الرئيسيين بين إسرائيل وحماس بشأن مسألة الرهائن.

ومن المتوقع أن يلتقى ماكغورك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتعد قطر هي المفاوض الثاني بين حركة حماس وإسرائيل.

ونقل موقع إكسيوس عن المصادر قولها إنه من المتوقع أيضا أن يناقش ماكغورك، أثناء وجوده في المنطقة، الحرب في غزة وتوترات أخرى في المنطقة.

ورفض البيت الأبيض التعليق، كما رفض أيضا مسؤولون قطريون ومصريون أيضا التعليق.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قد قال للصحافيين أمس الأول الجمعة إن“المناقشات التي نجريها رصينة وجادة بشأن احتمال التوصل لصفقة رهائن أخرى.”

لكنه أوضح أنه من غير المتوقع التوصل لاتفاق وشيك“فمازال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا.”

ولا يزال أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة، وفقا لما ذكره مسؤولون إسرائيليون.

(د ب أ)



