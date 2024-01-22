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إصابة معلم برصاص الاحتلال في دورا

1/22/2024 2:08:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب معلم مدرسة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال
البلدة، وأثناء انسحابها أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المواطنين والمنازل والمدارس، ما أدى إلى إصابة المعلم حسين يوسف عبيد عمرو بالرصاص الحي في كتفه، فنقل إلى مستشفى دورا حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.


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