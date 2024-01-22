إصابة معلم برصاص الاحتلال في دورا

إصابة معلم برصاص الاحتلال في دورا
التاريخ
1/22/2024 2:08:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب معلم مدرسة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة دورا جنوب الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال
البلدة، وأثناء انسحابها أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المواطنين والمنازل والمدارس، ما أدى إلى إصابة المعلم حسين يوسف عبيد عمرو بالرصاص الحي في كتفه، فنقل إلى مستشفى دورا حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.
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