4 إصابات بتدهور مركبة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء

(MENAFN
- Amman Net) أصيب 4 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق اتوستراد المفرق وتحديدا على طريق نزول ثغرة الجب باتجاه الزرقاء ، ما أدى إلى انقلاب المركبة واستقرارها فوق الجزيرة الوسطية، وتم إسعاف المصابين باتجاه مستشفى الملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة..
وعلل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اتخاذ الاحتياطات المرورية اللازمة .
وأفاد مندوب ادارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام الاثنين، بأن حادث تصادم وقع بين 6 مركبات على طريق سلحوب باتجاه العاصمة عمان يوم أمس، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وعلل سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان الكافية والتتابع القريب .
ودعا السائقين إلى ضرورة الإلتزام بقواعد السير تجنبا للحوادث وللحفاظ على سلامتهم ومستخدمي الطريق .
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