Monday, 22 January 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 إصابات بتدهور مركبة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء

1/22/2024 2:08:27 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب 4 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق اتوستراد المفرق وتحديدا على طريق نزول ثغرة الجب باتجاه الزرقاء ، ما أدى إلى انقلاب المركبة واستقرارها فوق الجزيرة الوسطية، وتم إسعاف المصابين باتجاه مستشفى الملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة..

وعلل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اتخاذ الاحتياطات المرورية اللازمة .

وأفاد مندوب ادارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام الاثنين، بأن حادث تصادم وقع بين 6 مركبات على طريق سلحوب باتجاه العاصمة عمان يوم أمس، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وعلل سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان الكافية والتتابع القريب .

ودعا السائقين إلى ضرورة الإلتزام بقواعد السير تجنبا للحوادث وللحفاظ على سلامتهم ومستخدمي الطريق .

MENAFN22012024000209011053ID1107749454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث