4 إصابات بتدهور مركبة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء

MENAFN - Amman Net) أصيب 4 أشخاص بحادث تدهور مركبة على طريق اتوستراد المفرق وتحديدا على طريق نزول ثغرة الجب باتجاه الزرقاء ، ما أدى إلى انقلاب المركبة واستقرارها فوق الجزيرة الوسطية، وتم إسعاف المصابين باتجاه مستشفى الملك طلال العسكري وحالتهم العامة متوسطة..

وعلل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اتخاذ الاحتياطات المرورية اللازمة .

وأفاد مندوب ادارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام الاثنين، بأن حادث تصادم وقع بين 6 مركبات على طريق سلحوب باتجاه العاصمة عمان يوم أمس، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وعلل سبب الحادث بعدم ترك مسافة الأمان الكافية والتتابع القريب .

ودعا السائقين إلى ضرورة الإلتزام بقواعد السير تجنبا للحوادث وللحفاظ على سلامتهم ومستخدمي الطريق .