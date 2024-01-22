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الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس

1/22/2024 2:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد الهلال الأحمر الفلسطيني وجود دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وأكد أنه فقد الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.


من جانبه، تحدث مراسل الجزيرة عن اشتباكات متواصلة وقصف إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

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