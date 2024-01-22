أب يقتل زوجته وبناته الثلاثة في شيكاغو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو، عن إقدام رجل على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن، يوم الأحد.

وترجح الشرطة أن يكون دافع الجريمة شجار عائلي، وقد اعتقلت الجاني على ذمة التحقيق في شيكاغو .



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثر الضباط على أربع نساء ميتات داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية، كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما بشيكاغو.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز، وقال المحققون لقناة ABC7 إن مطلق النار المشتبه به هو زوج وأب الضحايا.



وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).



وكان الخبر محزنا للجيران ولمن يعرفون العائلة. وقالت إحدى الجارات وتدعى، شارلوت فايتكوس: "ابنتي تعرفهم. ذهبت إلى المدرسة مع الابن الأكبر، ووظفت الأخوات التوأم. وكانت تتحدث دائما عن مدى ذكائهم جميعا، وأن لديهم أهدافا طموحة في الحياة".

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، وأكدت أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة، اليوم الاثنين.

ونقلت "سي بي أس" عن فايتكوس قولها إن الأسرة التي تعيش في المنزل مكونة من زوج وزوجة وثلاث بنات وولدين.

وأضافت أن ابنتها "في حالة صدمة"، وأن البنتين التوأم كانتا "صيدلانية وطبيبة"، مؤكدة أنها "لم تكن تعلم أن هناك أي مشاكل على الإطلاق في المنزل".

ومن غير الواضح السبب الذي أدى إلى إطلاق النار، وفقا لسي بي أس.

لبنان 24

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