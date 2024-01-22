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تعميم هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

1/22/2024 2:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت بلدية إربد الكبرى، تعميماً للتجار والمواطنين في المحافظة، بأنها باشرت بالإجراءات القانونية الإزالة أي اعتداء على الأرصفة والشوارع.
وبيّنت البلدية في تعميمها، أنّ على التجار والمواطنين إزالة أي اعتداء مخالف للقانون فوراً.
وقالت إنها سوف تضطر لإزالة هذه الاعتداءات من قبل كوادرها وعلى نفقة المُتسبب.




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