تعميم هام من بلدية إربد للمواطنين والتجار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت بلدية إربد الكبرى، تعميماً للتجار والمواطنين في المحافظة، بأنها باشرت بالإجراءات القانونية الإزالة أي اعتداء على الأرصفة والشوارع.
وبيّنت البلدية في تعميمها، أنّ على التجار والمواطنين إزالة أي اعتداء مخالف للقانون فوراً.
وقالت إنها سوف تضطر لإزالة هذه الاعتداءات من قبل كوادرها وعلى نفقة المُتسبب.
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