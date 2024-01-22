دائرة الطيران الأمريكية توصي بفحص طائرات بوينغ 737 قبل الإقلاع

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد موقع Abzats بأن دائرة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية نصحت الشركات الجوية بفحص طائرات "بوينغ 737" قبل الإقلاع لتجنب انخفاض الضغط على متنها في الجو.



وقالت الدائرة في بيان لها: "لضمان مستوى إضافي من الأمن توصي دائرة الطيران المدني الفدرالية الشركات التي تستخدم طائرات Boeing 737-900ER بفحص سدادات الباب الأوسط بصريا للتأكد من أنها مغلقة بشكل آمن".



وتم إصدار هذه التوصية بعد نشر نتائج التحقيق في حادث انفصال سدادة مخرج الطوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلانز" أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في 5 يناير الماضي.



واعترفت شركة "بوينغ" في 10 يناير الجاري بمسؤوليتها عن هذا الحادث، متعهدة إظهار "كامل الشفافية" في هذا الملف.



روسيا اليوم