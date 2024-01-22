دائرة الطيران الأمريكية توصي بفحص طائرات بوينغ 737 قبل الإقلاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد موقع Abzats بأن دائرة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية نصحت الشركات الجوية بفحص طائرات "بوينغ 737" قبل الإقلاع لتجنب انخفاض الضغط على متنها في الجو.
وقالت الدائرة في بيان لها: "لضمان مستوى إضافي من الأمن توصي دائرة الطيران المدني الفدرالية الشركات التي تستخدم طائرات Boeing 737-900ER بفحص سدادات الباب الأوسط بصريا للتأكد من أنها مغلقة بشكل آمن".
وتم إصدار هذه التوصية بعد نشر نتائج التحقيق في حادث انفصال سدادة مخرج الطوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلانز" أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في 5 يناير الماضي.
واعترفت شركة "بوينغ" في 10 يناير الجاري بمسؤوليتها عن هذا الحادث، متعهدة إظهار "كامل الشفافية" في هذا الملف.
روسيا اليوم
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