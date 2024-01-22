روسيا تطالب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بإدانة قصف دونيتسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف، المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإدانة القصف الأوكراني لدونيتسك، الذي أدى لمقتل 27 شخصا أمس الأحد.وكتب غاتيلوف عبر "تلغرام": "نطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ودائرته بعدم السماح لمثل هذه الجرائم الوحشية بالمرور دون أن يلاحظها أحد، ودون رد علني على القصف العشوائي للمدنيين في دونيتسك من قبل قوات كييف".



وأشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية والسياسية يصبّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجلادوه غضبهم الجامح مرة أخرى على المدنيين، معربا عن ثقته بأن الدول الغربية لن تدين ولن تلاحظ هذه الجريمة الهمجية.



وتابع: "الأسوء هو أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية قد تحذو حذو هذه الدول".



وقصفت قوات كييف أمس الأحد بالصواريخ سوقا في مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا، وإصابة 25 آخرين.

RT