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التربية: بدء الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بعد شهر رمضان

1/22/2024 2:07:58 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن 95% من الكتب المدرسية تم توزيعها على المدارس وتبقى كتب غير أساسية مثل كتب التمارين وسيتم استكمال توزيعها مع نهاية الأسبوع الحالي.
وأضاف المساعفة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن اختلاف الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة جاء لتطبيق أنشطة الفاقد التعليمي.
ونوه أنه يتم اقتطاع أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لمراجعة المفاهيم السابقة بالإضافة إلى حصتين من مبحث اللغة العربية من البرنامج الأسبوعي، موضحاً أنه لا يمكن زيادة مدة الحصة لعدم تأخير دوام الفترة المسائية أو الدوام أيام السبت لتعويض الفاقد التعليمي .
ولفت أن التربية ألغيت استراحة الـ 5 دقائق وقللت مدة الحصة 5 دقائق في مدارس الفترتين ليتمكن طلبة الفترة المسائية أن يعودوا إلى منازلهم قبل غروب الشمس.
ونوه أن المدارس تفتح أبوابها حالياً الساعة 7:45 صباحاً والحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، مشيرا إلى أن بدء الحصة الأولى ما بعد شهر رمضان سيكون الساعة الثامنة صباحاً.
وحول فصل الشتاء، أكد أن جميع الغرف الصفية مدفأة وتم التعميم على المدارس بكيفية التعامل مع وسائل التدفئة، لافتا أنه يمنع جمع التبرعات لشراء الوقود لتوفرها من قبل الوزارة.
وتوجه أمس، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية.

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