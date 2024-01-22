التربية: بدء الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بعد شهر رمضان

التربية: بدء الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بعد شهر رمضان
التاريخ
1/22/2024 2:07:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التربية: بدء الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بعد شهر رمضان
MENAFN22012024000208011052ID1107749447
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