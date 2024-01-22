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الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك وصرفها الأربعاء

1/22/2024 2:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، أن إيداع وصرف رواتب المتقاعدين سيكون بعد غدٍ الأربعاء.
وأضاف القضاة لـ " الوكيل الاخباري" أنه بإمكان المتقاعدين سحب رواتبهم من خلال البنوك والصرافات الآلية اعتباراً من مساء الأربعاء.
وأوضح أن موعد صرف الرواتب يتزامن مع الـ24 من كل شهر، ما لم يكن يوم عطلة رسمية، وفي حالة وجود عطلة يكون الصرف في اليوم الذي يسبق يوم العطلة.




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