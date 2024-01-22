الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك وصرفها الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، أن إيداع وصرف رواتب المتقاعدين سيكون بعد غدٍ الأربعاء.
وأضاف القضاة لـ " الوكيل الاخباري" أنه بإمكان المتقاعدين سحب رواتبهم من خلال البنوك والصرافات الآلية اعتباراً من مساء الأربعاء.
وأوضح أن موعد صرف الرواتب يتزامن مع الـ24 من كل شهر، ما لم يكن يوم عطلة رسمية، وفي حالة وجود عطلة يكون الصرف في اليوم الذي يسبق يوم العطلة.
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