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صحيفة: تركيا تمنع الاستخبارات الغربية من تنفيذ عمليات على أراضها دون إذن

1/22/2024 2:07:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "Hurriyet" التركية نقلا مصدر دبلوماسي تركي، بأن أنقرة طالبت الاستخبارات الغربية بإبلاغها بتفاصيل عملياتها في البلاد قبل تنفيذها.


وقال المصدر: "لقد أعطيت بعض منظمات الاستخبارات الغربية سابقا الفرصة لتنفيذ عملياتها في تركيا دون إذن".
وتابع: "على سبيل المثال تصل طائرة استطلاع غربية وتبقى لفترة ثم تغادر، أو شيء مشابه، دون تقديم أي معلومات حول ما كان على متن الطائرة ومن كان على متنها وماذا كانوا يفعلون".


ووفقا له، فإن القرار التركي "رائع جدا".


وأضاف: "وفقا للموقف الوطني التركي فإن مثل هذه العمليات لا يمكن تنفيذها دون تقديم معلومات مفصلة للجانب التركي."


وأكد أن "رد فعل أجهزة الاستخبارات الغربية كان قاسيا، وقالوا إن هذا يعني دعم إيران، لكن تركيا كدولة مستقلة بقيت على موقفها المبدئي".

RT

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