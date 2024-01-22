أسعار النفط تتراجع عالمياً لثاني يوم على التتابع مع توترات اقتصادية

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط يومًا ثانيًا على التوالي من التراجع اليوم الاثنين بتاريخ 22 أيار، حيث استمرت الظروف الاقتصادية غير المواتية في وضع ضغط على توقعات الطلب العالمي, وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجوم على محطة تصدير وقود روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن العوامل الاقتصادية كانت هي الأساس في تشكيل المشهد السوقي.
كما انخفضت أسعار الخام البرنت بمقدار 41 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتصل إلى 78.15 دولار للبرميل، عقب انخفاض قدره 54 سنتًا خلال تسوية يوم الجمعة الموافق 19 يناير, وسجلت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم فبراير انخفاضًا إلى 73.39 دولار للبرميل، مع انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم, وسجلت عقود مارس الأكثر نشاطًا لنفط "دبليو تي آي" 72.95 دولار للبرميل، مسجلة انخفاضًا بقيمة 30 سنتًا.
كذلك على الرغم من تقارير عن هجوم مزعوم بواسطة طائرة بدون طيار أوكرانية على محطة تصدير وقود روسية، أدى إلى حريق وتعليق بعض العمليات من قبل منتج الغاز الروسي "نوفاتيك"، إلا أن أسعار النفط لم تتأثر بشكل كبير. في الوقت نفسه، تستمر التوترات في الشرق الأوسط، مع النزاع في قطاع غزة وشن الولايات المتحدة غارات جوية على صاروخ مضاد للسفن أعده متمردو الحوثي في اليمن عطل نواحي خليج عدن.
في حين أفقدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن التجارة العالمية وساهمت في تقليل إمدادات النفط الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية, وعلى الرغم من هذه التطورات الجيوسياسية، يبدو أن العامل السائد الذي يؤثر في أسعار النفط هو عدم اليقين الاقتصادي السائد الذي يؤثر على توقعات الطلب العالمي، مما يبرز التفاعل المعقد بين الأحداث الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية الأوسع نطاقًا في تشكيل أوضاع أسواق الطاقة.
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