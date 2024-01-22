الرئيس الصربي يعلن عن خطة استثمارية طموحة للمستقبل

(MENAFN
) كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن خطة طموحة تهدف إلى جذب مليارات الدولارات في الاستثمارات إلى البلاد بحلول عام 2027, وجاء هذا الإعلان قبل شهر واحد فقط من فوز فوتشيتش في الانتخابات التي تمت معارضتها من قبل الفرقاء السياسيين، مما دفع بتحديات قانونية وصلت إلى المحكمة الدستورية.
كما قدّم الرئيس فوتشيتش الخطة الشاملة المسماة "القفزة إلى المستقبل 2027" التي تم تطويرها على مدار شهور في خطاب متلفز استمر لساعتين، وأكد أن الاستراتيجية تشمل الأربع سنوات المقبلة وتتضمن استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي لصربيا.
كذلك يتضمن العناصر الرئيسية للخطة استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك بناء مئات الكيلومترات من الطرق السريعة والسكك الحديدية، وبناء مدارس وحضانات ومستشفيات ومناجم, وأكد الرئيس فوتشيتش أهمية الحفاظ على السلام الداخلي وإرسال إشارة واضحة بأن صربيا ملتزمة بمسارها الأوروبي، وتطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في حين لم يظهر أي مؤشر حول كيفية تمويل المشاريع المقترحة على الرغم من الأهداف الطموحة الموضوعة في الخطة، ويثير غياب استراتيجية تمويل واضحة قلقاً بشأن قابلية التنفيذ للمبادرات، بما في ذلك المشاريع المعلن عنها مسبقًا مثل محطة الحافلات الجديدة في بلغراد ومستشفى الأطفال.
وتتكشف رؤية الرئيس فوتشيتش لمستقبل اقتصاد صربيا في خلفية تحديات سياسية، حيث تعارض المعارضة نتائج الانتخابات الأخيرة, ونجاح خطة "القفزة إلى المستقبل 2027" لا يعتمد فقط على جذب استثمارات هائلة ولكن أيضًا على التنقل في المشهد السياسي المعقد وضمان استمرار توجيه البلاد نحو التطلعات الأوروبية.
MENAFN22012024000045015682ID1107749368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.